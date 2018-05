– Vi følger med på flomstor Driva

Nyheter

(Driva.no) Vannstanden i Driva er fortsatt høg og var på fredag morgen på rundt 670 kubikk i sekundet. Det er over nivået for femårsflom. Ordfører Ståle Refstie sier kommunen er i beredskap, og er klare til å iverksette tiltak om vannstanden skulle øke å mye at det er fare for skader på jord og eiendom.

- I 2010 var vannstanden over 1000 kubikk i sekundet. Da oppsto det noe flomskader, men heller ikke da var det snakk om store skader. Slik vi vurderer situasjonen nå er det langt unna en krise. Nå er det meldt fint vært i helga. Det vi frykter mest er varme og regn samtidig. Det ser ikke ut til å bli nedbør i helga.

Refstie viser til at det er brannvesenet som har ordinær vakt.

- Det er ikke stort annet å si enn at vi fra kommunens side følger med på situasjonen, sier Refstie.

