Inviterer til storstilt aktivitetsdag på museet

Nyheter

I dag blir det rullatorstafett, yoga, quiz og skattejakt på Romsdalsmuseet, og det er bare en liten bit av dagens program. Det er Molde og Romsdals Turistforening, Molde kommune ved Frisklivsentralen, Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal og Nasjonalforeningen for folkehelsen Bolsøy helselag, Møre og Romsdal idrettskrets, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Høgskolen i Molde som står bak arrangementet og markeringen av verdens aktivitetsdag.

I tillegg vil Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) ha et arrangement på museet fra klokken 17.30 til 19.30. Arrangementet er tilrettelagt for personer med utviklingshemning og er åpent for alle.

Foreningene har sendt ut følgende invitasjon som en pressemelding:

Sted og tid: Romsdalsmuseet og Holmarka, onsdag 9.mai, kl. 1100 – 1900.

Vi markerer Verdens Aktivitetsdag for 16.gang. Med denne dagen ønsker vi å vise at fysisk aktivitet er en kilde til glede og overskudd. Kroppen er skapt for bevegelse og fysisk aktivitet.

Verdens aktivitetsdag er en internasjonal markering, «Move for health Day», Gro Harlem Brundtland, tidligere leder for WHO, bidro til etableringen i 2003. Vi er mange som har arbeidsområder som omhandler fysisk aktivitet. Sammen ønsker vi å motivere, tilrettelegge, skape, arrangere og veilede. Sjekk ut om din kommune har en markering.

Det er viktig å velge en aktivitet som man liker og gir glede.

9.mai ønsker vi å presentere et rikt utvalg av aktiviteter. Det blir også en demonstrasjon av «Vaffelkarusellen», en oppfinnelse som steker ca 150 vafler i timen.

Hva skjer: