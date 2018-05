Nyheter

Forsvaret vil opprettholde driften på Andøya

Forsvaret jobber med en beredskapsplan der driften på Andøya flybase opprettholdes, ifølge Klassekampen. Årsaken er at flyplassen på Andøya blir sett på som avgjørende for å kunne ta imot forsterkninger fra NATO i en krisesituasjon. Det slår Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) fast i et hemmeligstemplet dokument avisen har fått tilgang til.

Høyre rekordpopulære blant studenter

Høyre har tatt igjen Arbeiderpartiet og er nå det største partiet blant norske studenter, viser en ny meningsmåling gjennomført for Universitas.

Blant studentene som oppgir partipreferanse svarer 21,9 prosent Høyre. Samtidig svarer 20,6 at de foretrekker Arbeiderpartiet og 17,3 prosent svarer SV, skriver studentavisen.

Pompeo ankom Nord-Korea

USAs utenriksminister Mike Pompeo er ankommet Nord-Korea der han skal møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Møtet vil i all hovedsak dreie seg om det kommende toppmøtet mellom Kim og USAs president Donald Trump, men flere meldinger tyder på at også løslatelsen av tre amerikanere i nordkoreansk fangenskap står på dagsordenen.

Valget i Malaysia

Valget er i gang i Malaysia der den skandalerammede statsministeren Najib Razak blir utfordret av den 92 år gamle tidligere statsministeren Mahathir Mohamad.

Det hadde allerede dannet seg køer utenfor valglokalene da de åpnet klokken 8 onsdag morgen lokal tid. Det er ventet at om lag 14,4 millioner malaysiere vil avlegge stemme i løpet av dagen.

Barcelona vil løse ut Griezmann

Barcelona har informert Atlético Madrid om at klubben vil utløse Antoine Griezmanns utkjøpsklausul på 100 millioner euro, som tilsvarer 960 millioner kroner, melder spansk radio.

Tirsdag avslo Atlético-president Enrique Cerezo å klargjøre Griezmanns framtid i klubben.