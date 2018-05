Jordskred sperrer E6 i Drivdalen

Nyheter

Meldingen om jord- og steinras over E6 kom like før klokka 16. Raset gikk ifølge politiet rett sør for Driva stasjon. Ifølge lokalavisa Opp er skredet mellom 20 og 30 meter bredt.

– Skredet er 1-2 meter dypt, og det er kø i begge retninger, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt til Opp.

Veien er stengt for trafikk 200–300 meter både sør og nord for rasstedet. Det er uvisst når vegen vil bli åpnet igjen. Statens vegvesen melder på Twitter at anbefalt omkjøring er via fylkesveg 27 Folldalen og riksveg 3 Østerdalen.

NRK melder at det i 20-tiden ble gitt klarsignal om at ryddingen kunne starte, men i første omgang er det kun et kjørefelt som vil åpnes. Dette vil ta noen timer, så inntil videre må en kjøre riksvei 3 eller fylkesvei 29 om Folldal for å komme seg inn på E6.