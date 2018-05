– Høyresidens propaganda mot profitt i barnehagene avslørt som bløff

Nyheter

SV-leder Audun Lysbakken betegner tallene som både veldig alvorlige og avslørende.

– Det betyr to ting; Det ene er at store summer som er betalt inn av norske foreldre og av fellesskapet, går til å bygge formuer for noen få, istedenfor å gå til det de skulle vært brukt til, nemlig barna. Og så betyr det at høyresidens propaganda mot våre forslag mot å stanse profitten også er avslørt som bløff, sier Lysbakken i NRKs Politisk Kvarter.

Han peker på at den ene borgerlige politikeren etter den andre i valgkampen skjøv de små private barnehagene foran seg, og brukte dem som argument mot å stanse profitten.

– Denne rapporten viser at hvis vi gjør det SV har foreslått, så stopper vi de store kommersielle kjedene fra å ta ut store summer fra barnehagesektoren, mens vi faktisk vil beskytter de små, private som leverer veldig bra og som bruker pengene på det de skal brukes til, sier han.

Frps Roy Steffensen som er leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, mener på sin side at store overskudd i private barnehager, viser at driften i de kommunale barnehagene er ineffektiv.

– Da må spørsmålet vi politikere må stille oss bli: hvordan kan vi sørge for at flest mulig kommunale barnehager blir like effektive som de private, istedenfor at alle skal være like ineffektive som de kommunale, sier Steffensen.

Lysbakken understreker at det jobber svært dyktige folk i både de kommersielle, ideelle og kommunale barnehagene i landet, og påpeker at rapporten fra Telemarksforskning ikke viser forskjell i effektivitet, men forskjell i bemanning.

I barnehageloven heter det at en barnehage kan ta ut «rimelige overskudd». Det er imidlertid blitt kjent at barnehagekonsernet Trygge Barnehager har tatt ut 900 millioner kroner og investert pengene i aksjer. Steffensen peker på at dette dreier seg om 200 barnehager og en periode over ganske mange år, og viser til at gjennomsnittlig årlig utbytte hos de private barnehagene ligger på 0,4 prosent.