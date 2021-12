Sport

Østigård har vært på banen i 13 kamper for Stoke i engelsk mesterskapsserie siden klubben leide ham i august. The Athletic melder at Brighton og spilleren selv er blitt enige om å avslutte leieoppholdet, og Østigård bekrefter det overfor Nettavisen.

Siden Brighton signerte Østigård fra Molde i 2018 har han vært på leieopphold i St. Pauli, Coventry og Stoke. Trolig skal han ut på et nytt leieopphold.

– Det kan jeg ikke uttale meg om nå, sier han til Nettavisen.