Gledestårer for Mowinckel etter kjærkommen pallplass: – Veldige sterke følelser

Pallplassen var hennes første i verdenscupen på 1052 dager. Og i super-G var det den første på over tre år. Da var det ikke så rart at tårene trillet etter målgang.

– Det lå veldig sterke følelser der etter mange opp- og nedturer. I dag er jeg ekstremt tilfreds, sa Mowinckel ifølge NRK på et pressemøte etter rennet.

Hun hadde kun Sofia Goggia foran seg på resultatlistene. Med maks flyt kunne Molde-jenta kjørt ned til seier, men hun endte 33 hundredeler bak den italienske fartsstjernen.

29-åringen hadde grønne tall på de tre første mellomtidene. På det meste var hun foran Goggia med 32 hundredeler. Litt rusk i et nøkkelparti gjorde at forspranget forsvant.

Tryggere på seg selv

Etterpå erkjente Mowinckel at hun ble forbannet over småfeilene, men det la ingen demper på følelsene hennes og det som ble en herlig norsk alpindag. Noen timer senere vant Henrik Kristoffersen storslalåmrennet i Alta Badia.

– Det føles som en seier, sa Mowinckel til Viaplay.

– Jeg er vanvittig glad for å ha klart å gjøre jobben me då komme tilbake. Etter dette rennet kommer jeg til å bli mye tryggere på meg selv. Det er godt å sitte med en følelse av at man er å regne med, og at rennet ikke er over før jeg er i mål. Det er lenge siden jeg har hatt den følelsen.

Mowinckel splittet det som ellers ville gitt en helitaliensk pall. Elena Curtoni ble treer foran lagvenninnen Federica Brignone.

Lang vei

Ett år er gått siden Mowinckel gjorde comeback etter to alvorlige kneskader. Hun gikk godt over 600 dager uten å konkurrere i verdenscupen. Inntil søndag hadde hun en fjerdeplass som beste resultat etter at hun var tilbake. Den fikk hun i super-G for en uke siden.

I Val d'Isère fortsatte Mowinckel framgangen og viste tydelig at hun blir å regne med framover. Søndagens pallplass var hennes sjuende i verdenscupen (fire i storslalåm og tre i super-G).

Mowinckel har én internasjonal seier på øverste nivå. Den tok hun i storslalåm i mars 2018, og samme sesong kjørte hun ned til to OL-sølv (storslalåm og utfor).

