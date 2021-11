Aalesund rykket opp til Eliteserien, Strømmen ned til 2. divisjon

Sport

Aalesund kunne med seier mot nedrykkstruede Ull/Kisa feire direkte opprykk til Eliteserien, men det så lenge mørkt ut for tangotrøyene. Det var fram til Sondre Bolkan Nordli bøyde et frispark opp i hjørnet med et vakkert frispark til 3-2-ledelse i det 82. minuttet.

– Jeg har sett for meg det scenarioet så mange ganger. Det er en helt vanvittig følelse. Det var fantastisk, sa Bolkan Nordli til Discovery etter kampen.

På overtid trygget Davíd Kristján Ólafsson seieren med sitt 4-2-mål.

– Det er sinnssykt deilig. Det kan ikke bli bedre enn dette. Vi må nyte det, og så begynne å jobbe hardt, sa AaFK-trener Lars Arne Nilsen.

Ull/Kisa tok ledelsen etter en halvtime ved Henrik Kristiansen, før Sigurd Haugen utlignet like før pause. Deretter satte AaFK opp presset, men det var Ull/Kisa som gikk opp i ledelsen etter 68 minutter ved Sondre Sørløkk.

Derfra så det ut til at opprykkskampen skulle leve inn til siste serierunde, men etter 78 minutter var Haugen frampå igjen og utlignet med et fint hodestøt.

Og så, etter 82 minutter, kom avgjørelsen. Nordli skrudde et frispark i hjørnet og sendte hele Ålesund til himmels.

Nedrykk

For Strømmen ble nedrykket et faktum da de ble slått 1-3 av Grorud. Oscar Aga var igjen i målprotokollen og scoret sitt 23. og 24. mål for sesongen med to mål for Grorud. Mellom de scoringene hadde Nikolai Hristov satt inn 2-0-målet. Magnus Tvedte scoret reduseringen for Strømmen.

Også nevnte Ull/Kisa og Stjørdals-Blink kjemper for å unngå nedrykk. Mens Ull/Kisa tapte for AaFK, spilte Blink uavgjort mot Åsane.

Dermed skiller det to poeng fra Kisa på nedrykksplass og til Blink på kvalifiseringsplass. Dermed har lagene alt å spille for i siste seriekamp. Der møter Ull/Kisa Sogndal, mens Blink møter opprykksklare AaFK.

Opprykkskvalifisering

Jerv var avhengige av poengtap fra AaFK om de skulle ha håp om direkte opprykk, og selv om laget gjorde jobben med 2-0-seier mot Raufoss, blir det med opprykkskvalifisering for sørlendingene. Willis Furtado og Torje Wichne sto for scoringene.

Allerede opprykksklare HamKam slo Fredrikstad 1-0 etter scoring fra Kristian Eriksen, noe som betyr at også østfoldingene spiller opprykkskvalifisering. Sogndal hadde muligheten til å spikre kvalifiseringsplass mot Start, men der endte det 1-1.

Det skal imidlertid mye til for at ikke laget fra saftbygda spiller kvalifisering, da de har mye bedre målforskjell enn Åsane som jager bak.

Bryne slo Ranheim 4-2, mens Sandnes Ulf og KFUM Oslo spilte 1-1.

