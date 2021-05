Hareide blir EM-kommentator for dansk avis

Sport

Avisen B.T. presenterer lørdag Hareide som sin EM-kommentator med en video der den norske trenerveteranen oppfordrer til å «flagge for Danmark».

Hareide skulle egentlig ledet danskene i EM sist sommer, men koronautsettelsen gjorde at han ikke rakk det. I stedet tok han over Rosenborg, et annet lag han har trent tidligere.

67-åringen erkjenner at det blir vanskelig og følelsesmessig tungt å se Danmark spille uten å være til stede selv. I B.T. skal han bidra med daglige spalter, analyser og kommentarer.

– Jeg kan forklare hvordan og hvorfor ting skjer. Jeg kjenner hodene og innstillingen hos guttene. Sammenholdet i gruppen. Det psykologiske spillet. Presset i de avgjørende kampene. Alle disse tingene som alminnelige eksperter ikke kjenner til, sier Hareide i B.T.s artikkel.

Danmark åpner EM mot Finland hjemme i Parken 12. juni. Laget skal også møte Belgia og Russland i gruppespillet. Hareide har stor tro på at hans tidligere elever kan nå langt i mesterskapet.

– Jeg har store forventninger. Jeg trodde på at vi sammen kunne nå semifinalene på Wembley. Den troen har jeg fortsatt. Laget er blitt enda bedre. De har levert sterke resultater og kjenner hverandre enda bedre nå, sier Hareide og legger til:

– De kan nå semifinalen, og så kan alt skje.

Ettersom Norge ikke er med i EM, ruller eliteseriefotballen som normalt her hjemme i sommer. Rosenborg skal spille seks kamper i løpet av EM-perioden.

