Ellingsen utvist da Granadas veteranspisser senket Molde

Dermed har romsdalingene et vanskelig utgangspunkt foran returkampen.

– Jeg føler vi hadde masse ball etter hvert, og at vi kom godt inn i kampen. Vi klarer samtidig ikke finne den siste pasningen og klarte ikke skape de riktige store sjansene, sa Magnus Wolff Eikrem i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

– En skuffende kveld. Vi får gjøre det bedre neste uke, tilføyde han.

Etter 25 minutter i første omgang fikk Jorge Molina det svært enkelt da han uhindret fikk gå gjennom et nølende Molde-forsvar. 38-åringen scoret sikkert alene med Andreas Linde.

Kvarteret før full tid gjorde veteranen Roberto Soldado 2–0 på et flott volleyskudd inne i feltet.

Tapet betyr at oppgaven i returkampen om en uke i Budapest blir vrien for mannskapet til Erling Moe.

Trøsten torsdag var at Molde i deler av kampen var fullt på høyde med sine spanske motstander.

God Wolff Eikrem

Med Martin Bjørnbak og Stian Gregersen tilbake var det knyttet spenning til hvem som ville bli valgt som midtstoppere torsdag. Birk Risa og Sheriff Sinyan storspilte sist.

Trener Moe valgte å la Gregersen danne stopperpar sammen med Sinyan.

Granada har mange skader og stilte betydelig svekket. Hjemmelaget brukte mye tid innledningsvis på å fôre brasilianske Kenedy med pasninger.

Molde klarte etter hvert å flytte laget sitt høyere og skapte et par gode muligheter. Etter 25 minutter glapp det imidlertid stygt i forsvaret. Sheriff Sinyan tok ut for lite sikring slik at Jorge Molina kunne spasere uhindret gjennom. 38-åringen scoret sikkert alene med Linde.

Det første kvarteret i annen omgang var det Molde som dominerte banespillet anført av en god Magnus Wolff Eikrem. Bakover viste landslagsaktuelle Stian Gregersen spill av høy klasse. Spesielt da han dekket et skudd i ren ishockeystil.

Rødt kort

Molde måtte avslutte kampen med ti mann etter at Martin Ellingsen fikk marsjordre etter 71 minutter. Midtbanespilleren pådro seg to gule kort i løpet av bare noen få minutter.

Kvarteret før full tid var det 35-år gamle Roberto Soldado som presenterte seg. Han sendte av gårde et skudd som vanligvis solide Andreas Linde i Molde-målet tilsynelatende trodde ville gå utenfor. Sisteskansen trakk til seg hendene da han så ballen komme.

I stedet smalt ballen i nettet bak Molde-keeperen.

Granada-trener Diego Martinez hadde all grunn til å være godt fornøyd med resultatet. Etter spill og sjanser burde Molde også hatt nettkjenning.

