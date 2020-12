Toppscorer Pellegrino svarte Glimts måltyv i Kristiansunds overtidsseier

Sport

Pellegrinos to scoringer gjør at det er 25-25 etter at Bodø/Glimts Kasper Junker scoret hat trick mot Haugesund. Pellegrino har to kamper igjen på å legge Junker bak seg, mens Bodø/Glimt har én kamp igjen av sesongen.

Men Pellegrino tenker ikke for mye på det, ifølge ham selv.

– Det viktigste er at KBK vinner, så er mål bonus. Selvfølgelig er det ekstra deilig når det er matchvinner-målet. Det er gøy, sa Pellegrino til Eurosport.

– Junker er en fantastisk spiss. At han scorer 25 mål, er ikke rart. Og Glimt er et fantastisk bra lag. Jeg tenker på meg selv og KBK. 25 mål i KBK er en stor prestasjon, sa Pellegrino.

Pellegrinos overtidsscoring ga 4-3 til Kristiansund i en svært underholdende og dramatisk kamp som varte helt til sju minutter på overtid.

– Føler stor skyld

I tillegg til Pellegrino scoret Sondre Sørli KBKs to andre mål. Odds Mushaga Bakenga ville ikke være noe dårligere og scoret hat trick. Spissen tok med seg ballen - og en dårlig følelse etter kampen på grunn av en feilpasning som etter hvert førte til 4-3-målet.

– På den siste kontringen skal jeg holde på ballen. Jeg skal liksom være en av lederne på laget. Da skal man ikke ta de valgene og gjøre de feilene. Jeg føler stor skyld for at laget taper i dag, sa han.

Seieren sendte Kristiansund forbi Rosenborg på 4.-plass. Den som gir Europa-spill neste år. KBK er fire poeng bak Vålerenga. Mannskapet til Christian Michelsen har kun tapt én gang på de elleve siste kampene i Eliteserien.

Kristiansund møter Stabæk borte 13. desember før de tar imot Haugesund ni dager senere. Odd har et hektisk kampprogram med Sandefjord, Molde, Strømsgodset og Brann i samme periode.

Underholdning

Odd, som måtte klare seg uten Elba Rashani, Kitolano-brødrene (John og Joshua) og Fredrik Nordkvelle hjemme i Skien, presset på i sluttminuttene, men Kristiansund holdt unna og tok seieren hjem. Hele Odd-kvartetten har bidratt i brorparten av Odds kamper denne sesongen.

Kampen startet med store sjanser til begge lag etter ti minutter. Bakenga satte også en ball i mål, men det ble annullert for offside. Odds Vladimir Rodić kom seg alene med keeper, men avsluttet utenfor.

Det bølget fram og tilbake, men det skulle gå 43 minutter før kampens første av sju mål kom.

Bakenga headet inn 1-0, men det tok ikke langt tid før Kristiansund svarte. Sørli fikk stå helt alene på bakre stolpe og plasserte ballen lekkert opp i vinkelen på hel volley.

Enda mer underholdning

Og kampen fortsatte i samme spor etter hvilen. Pellegrino kom seg fri i 16-meteren etter 56 minutter. Han fant Sørli på full fart inn i boksen med en presis pasning. Sørli satte inn sitt andre mål for kampen. Før oppgjøret sto han med én scoring i Eliteserien.

Og så skulle Pellegrino få scoringen sin. Hans 24. mål for sesongen ble satt lekkert inn i lengste hjørnet.

Bakenga fikk sitt andre for dagen da Espen Ruud slo hardt inn fra venstre etter 80 minutter. Han satte inn 2-3 og brakte ny liv i kampen igjen. Og det ble liv. For Bakenga var ikke ferdig og utlignet ett minutt på overtid og sikret seg hat trick. Nok en gang var det Ruud som serverte.

Men Pellegrino ville det annerledes han tok med seg ballen på tvers og satte inn 4-3 fra skrå vinkel. Fløyta gikk og utløste en enorm jubel hos hjemmelaget, som ligger an til å avslutte en imponerende sesong i toppen av Eliteserien.

(©NTB)