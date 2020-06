Høie: – Helsemyndighetene ville vente med barne- og ungdomsidrett

Sport

– Jeg vil understreke at vi har åpnet for barne- og ungdomsidrett fra 1. august hvis smittesituasjonen er tilnærmet lik det den er nå, og vi har også sagt at det gjelder bare aktivitet innen de ulike kretsene. Det oppfatter jeg som i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene, selv om de ikke anbefalte å endre datoen til 1. august, sier Høie (H) til NTB.

– De ønsket ikke å gjøre ytterligere endringer før 1. september, men regjeringen vekter ulike hensyn opp mot hverandre, og vi har sagt at vi vil prioritere barn og unge. Vi mente det var viktig å gi barne- og ungdomsidretten mulighet til å forberede seg på at det kan bli lokale kamper fra 1. august, og jeg opplever at det er blitt godt mottatt.

Helseministeren gjør det klart at denne vurderingen gjelder bare barn og ungdom.

– Det er viktig for meg å understreke at dette ikke må føre til at en mener det er et argument for at også voksne skal kunne bryte 1-metersregelen på idrettsbanen, for det er det ikke, sier Høie.

– Vi mener at det at barn og unge deltar i idrett, og er motivert til å være med på idrett, er viktig både for dem det gjelder, for folkehelsen og for samfunnet vårt. Da veier vi det som viktigere akkurat nå, med den smittesituasjonen vi har, og gir et håp om å få konkurrere fra 1. august, men da begrenset innen de lokale områdene. Da unngår vi det helsemyndighetene har påpekt som en fare ved cuper og kamper, nemlig at barn og unge og deres følgere begynner å reise omkring og møtes med mindre enn én meters avstand.

Høie gjentar at helsemyndighetenes råd var å vente til 1. september.

– Det handler om at de ønsker å se an situasjonen, og vi har også lagt inn forbeholdet om at smittesituasjonen må være under kontroll 1. august for at vi skal kunne gjennomføre dette.

(©NTB)