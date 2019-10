Ildhusøy med hattrick da J19-landslaget vant tosifret

Sport

Norge innledet kvalifiseringen i Nord-Irland med 8-0-seier over Moldova onsdag. Etterpå sa landslagstrener Alexander Straus at han mente laget hadde mer å gå på, og waliserne fikk erfare det lørdag.

Wales holdt nullen i nesten en halvtime og lå under med bare to mål ved pause, men etter sidebytte ble det norsk målfest.

Vålerenga-spiller Ildhusøy gjorde 2-0 i det 43. minutt, 6-0 i det 69. minutt og fastsatte resultatet med et straffespark på overtid. Dermed er hun oppe i fem scoringer i kvalifiseringsturneringen, som avsluttes med kamp mot Nord-Irland tirsdag.

Eline Hegg (Kolbotn) og Laura Gashi (Trondheims-Ørn) ble tomålsscorere, mens Marthine Østenstad (Klepp), Elisabeth Terland (Klepp), Joshualyn Reeves (Øvrevoll Hosle) og Emilie Joramo (Trondheims-Ørn) scoret en gang hver.

– Dette var veldig bra, for å kalle en spade for en spade. Vi var et par hakk bedre i dag enn vi var mot Moldova, selv om vi burde scoret flere da og. Vi skaper masse sjanser og det jeg er veldig fornøyd med, sier trener Alexander Straus til fotball.no.

Norge kan allerede se fram mot eliterunden til våren, der motstanden blir skarpere. Da avgjøres det om Norge får være med i sluttspillet i Georgia neste sommer.