Stor snøskredfare nord for Trollheimen tirsdag og onsdag

Enkelte skred kan bli svært store og nå vei, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Farevarselet gjelder fra tirsdag, ifølge Varsom.no.

– Det har kommet mye nysnø de siste dagene, i kombinasjon med mye vind. Dette har lagt seg over et allerede ustabilt snødekke med dypere vedvarende svake lag. Nå får vi et væromslag til kraftig mildvær med regn opp til cirka 1.000 meter over havet i Nordland og 800 meter over havet i Troms. Derfor venter vi at det vil løsne mange store skred og enkelte svært store skred, sier vaktleder Emma Julseth Barfod i NVEs snøskredvarsling.

Rødt farenivå innebærer at utløsning av skred regnes som sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning, som for eksempel at en person ferdes i området. Derfor bes folk om å holde god avstand fra utløpsområder.

Områdene med rødt farevarsel er Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen.

I Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss, Jotunheimen og på Finnmarkskysten melder NVEs snøskredvarsling betydelig skredfare onsdag og torsdag. Det anbefales å unngå terreng som er brattere enn 30 grader og å holde god avstand til utløpsområder, skriver NVE i en pressemelding.

