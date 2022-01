Innenriks

– Dette gir en helt annen trygghet for folk. Da vet man at hvis det blir veldig høye strømpriser, så tar staten regningen for 80 prosent på alt som overstiger 70 øre per kilowattime. Det er et kraftfullt grep som kommer til å hjelpe, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.