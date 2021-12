PwC om Amedia-angrepet: Ble advart mot angrep før jul

Innenriks

I slutten av november advarte amerikanske FBI om at jula er en periode der man fryktet flere digitale angrep, blant annet i form av utpressing og sabotasje. Dette gjaldt også i Norge.

Før jul advarte også Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) norske selskaper mot angrep i fridagene.

Like over midnatt natt til tirsdag denne uka utnyttet hackere et sikkerhetshull i Windows til å ramme Amedias servere. En fersk cyberrapport fra PwC viser at hemmelige bedriftsdata stadig oftere havner på åpne nettsider.

Eksplosjon

– Det har vært en eksplosjon av bedriftshemmeligheter som legges ut på det åpne nettet, sier Jan Henrik Schou Straumsheim, leder av PwCs nettrusseloperasjoner.

Han forteller at utviklingen har gått fra å være en irritasjon til en eksistensiell trussel og toppledernes største bekymring.

– Det stilles helt nye krav til robusthet og motstandsdyktighet. Det er også oftere tema i krise- og beredskapsøvelser. 3.000 ganger har datalekkasjer ligget ute på det åpne nettet i år, sier Straumsheim.

I PwCs undersøkelse i 2021 har 119 norske IT-ledere og sikkerhetsspesialister svart på spørsmål om datatrusler. Nesten halvparten av de spurte bedriftene har blitt svindlet i år, og sju av ti har blitt forsøkt svindlet.

Mer bekymret

Samtidig sier seks av ti at de er mer bekymret for cybertrusler i dag enn for ett år siden. Den største bekymringen er at kritiske systemer blir utilgjengelige over lengre tid, eller at fortrolig informasjon havner på avveie. Amedia ble rammet av det første og frykter det andre.

Samtidig svarer nesten 20 prosent at de har opplevd utpressing i løpet av 2021: noen har fått løsepengevirus, andre har fått trusler om datalekkasjer. Straumsheim mener norske virksomheter må tenke på både tekniske sikringstiltak som multifaktorautentisering og gode internkontrollrutiner for utbetalinger.

– Politiet mangler ofte ressurser for å hjelpe til. De etterforsker en sak når den er anmeldt og de (kanskje) har ledige ressurser, men hjelp kan du ikke regne med.