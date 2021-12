Flere hotellkjeder varsler massepermitteringer

Innenriks

Hotellbransjen frykter at flere tusen ansatte blir permittert få dager før jul. Årsaken er Støre-regjeringens forslag til kompensasjons- og lønnsstøtteordninger.

I en felles pressemelding skriver Thon Hotels og Nordic Choice Hotels med sine til sammen rundt 9.000 ansatte at forventningene til den lenge lovede lønnsstøtteordningen ikke ble innfridd.

– Etter regjeringens pressekonferanse om ordningen fredag, frykter flere i bransjen at tusenvis av ansatte må permitteres like før jul, heter det i pressemeldingen.

– Vi har hatt is i magen og lovet våre ansatte å gjøre alt for å unngå permitteringer. Da vi tidligere i uken nærmest ble avskåret helt fra både den generelle kompensasjonsordningen og den kommunale ordningen, hadde vi håpet regjeringen ville lytte til partene i arbeidslivet og sørge for en lønnsstøtteordning som sikrer tryggheten til ansatte i store bedrifter. Det har ikke skjedd, og vi ser ingen annen utvei enn å gå til omfattende permittering, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

– Det er fortvilende at våre arbeidsplasser rundt omkring i landet verdsettes så lite av regjeringen, sier Silseth.