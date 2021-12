Tidligere statsminister Kåre Willoch er død

Innenriks

Han sovnet stille inn i hjemmet sitt på Ullern, opplyser Høyre i en pressemelding.

– Det er med stor sorg Høyre i dag mottok den triste beskjeden om Kåre Willochs bortgang. Våre tanker går nå først og fremst til Anne-Marie, barna, barnebarna og resten av hans nærmeste, sier partileder Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Kåre Willoch var statsminister i Norge fra 1981 til 1986, og Høyres parlamentariske leder i elleve år før det. Han har også vært handelsminister.

Solberg: – Jeg kommer til å savne han

Solberg sier Willoch er en av etterkrigstidens aller største politikere. Willoch var Høyres partileder fra 1970 til 1974, og stortingsrepresentant for Oslo fra 1958 til 1989. Etter den politiske karrieren var han fylkesmann i Oslo og Akershus fram til 1998.

– Han preget Høyre og han preget Norge helt fra 1960-tallet og til det siste. Han var en markant statsminister, som var ledende i moderniseringen av det norske samfunnet. Hans samfunnsengasjement var bredt og dypt, og varte livet ut. Vi har alle mye å takke Kåre Willoch for. Hans bortgang er et stort tap for det politiske Norge, sier Solberg.

– Kåre hadde sylskarpe meninger og analyser, men formen var alltid elskverdig. Sterk i innhold, mild i form, var en leveregel han selv alltid fulgte. Jeg kommer til å savne han, avslutter Solberg.

Støre: – En markant og klok politiker

Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil huske Willoch som en markant og klok politiker.

– Det er med sorg vi i dag har fått høre at Kåre Willoch er død. Kåre Willoch satte sitt preg på det politiske Norge gjennom flere tiår, som stortingsrepresentant, statsråd, statsminister og fylkesmann, og i flere tiår etterpå som aktiv samfunnsdebattant, skriver Støre i en pressemelding.

– Mine tanker går i dag til Kåre Willochs familie, venner og partifeller i Høyre, sier Støre.

