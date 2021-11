Budsjettenighet sikrer feriepenger for permitterte og arbeidsledige

Innenriks

Regjeringen til Jonas Gahr Støre (Ap) har fått hard kritikk for at det ikke ble satt av penger til feriepenger til folk som ble permittert eller mistet jobben i koronakrisen.

I forbindelse med enigheten med SV om endringene i statsbudsjettet har regjeringen fått dette på plass. Dermed imøtekommes et krav fra fagbevegelsen og venstresiden.

– Vi har sikret et opplegg som gjør at det som gjaldt for folk som var ledige og permitterte i 2020, også vil gjelde i 2021. Vi finner 1,2 milliarder kroner pluss til dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

