Helseministeren: Vi vurderer alle tiltak på alle nivåer nå

Innenriks

Smittetallene fortsetter å stige, og det settes stadig nye smitterekorder mens flere sykehus rundt om i landet sliter med kapasitetsproblemer.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at regjeringen er i full gang med å revidere den nasjonale koronastrategien.

– Vi vurderer alle tiltak på alle nivåer nå. Den strategien som gjaldt med bakgrunn i gjenåpningen i september, den reviderer vi nå. Den anser vi ikke lenger som formålstjenlig, sier Kjerkol til NRK.

Hun sier at den nasjonale strategien i tiden framover vil være å begrense smitte.

– Vi har en situasjon her og nå som vi er nødt til å håndtere, og det er økt smitte som også fører til økte innleggelser, sier Kjerkol.

Tirsdag skal statsminister Jonas Gahr Støre orientere Stortinget om koronasituasjonen.

Bekymrede ordførere

Regjeringen har vært tydelige på at lokale smitteutbrudd skal slås ned med lokale tiltak. Nylig vedtok regjeringen å åpne for koronasertifikat for smitteutsatte kommuner, men flere har tatt til orde for at dette også bør innføres nasjonalt. Flere har også pekt på at munnbindpåbud bør innføres i hele landet.

Torsdag sendte en rekke ordførere i bergensregionen brev til helsemyndighetene hvor de uttrykker bekymring over den stadig økende smitten. Ordførerne vil ha nasjonale tiltak på plass.

– Vi føler at vi er litt tilbake til situasjonen i fjor høst hvor kommunene ble overlatt til seg selv. Med det tenker jeg at det ikke er noen klar nasjonal strategi på hvordan vi skal møte dette, sier Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik (H) til NRK.

«Lokale oppfordringer og råd har liten effekt slik situasjonen er nå», heter det i brevet fra ordførerne.

Nakstad: Trenger flere nasjonale råd

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at de lokale tiltakene i enkelte kommuner kan synes å ikke ha vært tilstrekkelige for å snu smittetrenden.

– Og så har det selvsagt noe med etterlevelse å gjøre også, at nok mennesker følger de rådene som gjelder, sier Nakstad til TV 2.

– Det ser nok ut som vi trenger i hvertall flere nasjonale råd, og vi har jobbet med det sammen med FHI i en ukes tid, og vi har anbefalt en rekke ting for regjeringen, sier han.

Nakstad mener at det er viktig å forsøke det man kan lokalt for å få ned smittetrykket. Han er optimistisk for at smittetrenden kan snu før man skriver 2022.

– Vi tror at folk er klar over hva som skal til. Vi må ikke bare vaksinere oss, vi må også gjøre litt mer, og da tror vi at dette kan la seg løse fram mot jul, sier han.

Smitterekord flere steder

Flere steder i landet opplever svært høy smittegrad. Flere steder har satt smitterekorder, blant annet Ålesund, som torsdag noterte 46 nye smittetilfeller på et døgn.

Torsdag ble det registrert 670 nye smittetilfeller i Oslo, noe som kun er ti færre enn smittetoppen fra august.

Smittesituasjonen i Sogndal førte til at kommunen innførte koronatiltak onsdag. Sogn avis melder at flere arrangementer blir avlyst som følge av smittesituasjonen i kommunen.

Bergen har nå det høyeste antallet koronapasienter noensinne. 24 personer er innlagt med covid-19 i vestlandskommunen.

Færre innlagte enn tidligere anslått

Samtidig er tallet på innlagte koronapasienter på norske sykehus nede i nesten halvparten av hva estimatet var for et par uker siden, noe som har gitt grunn til forsiktig optimisme i Folkehelseinstituttet.

Torsdag var 227 koronasmittede personer innlagt på sykehus, fem færre enn dagen før. Av dem får 34 respiratorbehandling og 62 ligger på intensivavdeling.

Det er fremdeles et stykke opp til innlagt-rekorden fra april i fjor, da hele 325 koronapasienter var innlagt på norske sykehus.

Mange sykehus har imidlertid påpekt at det nå er et høyere antall vanlige pasienter som er innlagt i tillegg til koronapasienter, noe som legger et ekstra stort press på kapasiteten.

Tidligere denne måneden anslå man at det ville være 478 innlagte koronapasienter 21. november, ifølge Aftenposten. En sentral årsak til at dette anslaget ikke traff blink, er at smitten har stanset opp blant de aller eldste.