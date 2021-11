En person pågrepet etter funn av død person i Molde

Innenriks

Politiet opplyser til NTB at det er for tidlig å svare på om det blir tatt ut drapssiktelse eller ikke. Operasjonsleder Tove Anita Asp ved politiet i Møre og Romsdal sier til Romsdals Budstikke at politiet nå undersøker om den pågrepne har forbindelse med den døde personen. Den døde personen er foreløpig ikke identifisert, opplyser politiet klokka 07.00.

Hendelsen har skjedd i en bolig på Fuglset i Molde sentrum, ifølge politiet.

Klokken 01.44 fikk politiet melding om en voldshendelse på en privatadresse med flere tilstede. En person ble pågrepet på stedet og er altså siktet for vold.

Ett minutt senere, klokken 01.45, fikk politiet melding om funn av død person på en privatadresse i Molde. Det skal også ha vært flere personer til stede på denne adressen, opplyser politiet. Det undersøkes nå om det er sammenheng det er mellom hendelsene.

– Vi vet foreløpig ikke om det er en sammenheng, sier Asp til Romsdals Budstikke klokken 07.00.

– Det pågår nå etterforskning med tekniske undersøkelser og avhør.

Politiet har varset en pressekonferanse senere i dag.

Politiet ber alle som kan ha opplysninger i saken ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Saken blir oppdatert.

(©NTB)