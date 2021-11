Stortingspresidenten trekker seg – politiet skal etterforske pendlersakene

Innenriks

Det ble torsdag kveld kjent at Oslo politidistrikt åpner etterforskning av Stortingets pendlersaker, minst seks ikke-navngitte stortingsrepresentanter, etter oppslag i mediene.

– Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim utstedte torsdag kveld en etterforskningsordre på bakgrunn av nyhetene om at flere stortingsrepresentanter kan ha praktisert pendlerregelverket feil. Det er Finans- og spesialseksjonen ved Oslo politidistrikt som nå vil etterforske om stortingsrepresentantene har mottatt en uberettiget fordel ved at de er tildelt pendlerleilighet på uriktig grunnlag.

Etterforskningen beordres selv om påtalemyndigheten ikke har mottatt noen anmeldelse fra Stortinget.

– Gjennom mediene har det i løpet av høsten framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk. Flere av de folkevalgte har også uttalt seg i mediene, skriver førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i etterforskningsordren som ble offentliggjort torsdag kveld.

Han skriver videre at påtalemyndigheten gjennom etterforskningen nå skal søke å klarlegge både det som taler mot de aktuelle personene og det som taler til deres fordel.

– Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe, skriver Alfheim videre.