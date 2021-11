Stortingspresidenten gikk – ryddejobben gjenstår

Innenriks

I to dager sto Hansen i mediestormen og holdt fast ved at hun ønsket å fortsette som stortingspresident, trass i at det var blitt kjent at hun i tre år har hatt gratis pendlerbolig i strid med reglene.

Men torsdag kveld ble det kjent at Oslo politidistrikt åpner etterforskning av minst seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter medieoppslagene om pendlerboligsakene på Stortinget.

Da gikk stortingspresidenten av.

I en epost til NTB skriver Hansen at hun tar det for gitt at hun er blant dem som blir etterforsket.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, skriver hun.

– Et riktig valg

Både Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud og Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at selv om saken er vond og vanskelig, var det riktig av Hansen å trekke seg.

– Jeg føler med Eva Kristin og det tøffe valget hun måtte ta. Men det var et riktig valg, sier Aasrud til NTB.

Blant de folkevalgte er gjennomgangstonen at det nå er nødvendig å snu hver stein i pendlerboligsakene.

– Vi er avhengig av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten, sier Støre.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad understreker at avgjørelsen om å gå var Hansens egen.

– Det er viktig at vi nå får en grundig gjennomgang av denne saken og av retningslinjene for slike ordninger, slår hun fast.

Gir honnør

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til NTB at hun ikke tror vanlige folk ville ha akseptert at Hansen ble sittende.

– Jeg tror nok at vår gruppe også ville ha kommet til den konklusjonen, sier hun.

SV-leder Audun Lysbakken mener også at Hansen har tatt en klok beslutning, som han håper vil bidra til ro rundt ryddeprosessen i Stortinget.

– Hun skal ha honnør for å sette hensynet til Stortinget og tilliten til de folkevalgte først, sier Lysbakken.

Rødt mener på sin side det er på høy tid med en skikkelig opprydning.

– Det er viktig at toppolitikere stilles til ansvar, og at misbruk av privilegier får konsekvenser, sier nestleder Marie Sneve Martinussen.

Høyres 1. visepresident Svein Harberg trer nå inn som leder av presidentskapet fram til en ny stortingspresident er valgt.

Redegjørelse

I en skriftlig redegjørelse til Stortinget skriver Hansen at hun i sin dialog med Stortingets administrasjon denne uka ble kjent med at administrasjonen siden 2009 har praktisert reglene for pendlerboliger på en ny måte.

I regelverket heter det at stortingsrepresentanter har krav på pendlerbolig hvis de er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer i kjørelengde fra Stortinget.

Ifølge tolkningen fra 2009 må begge disse kriteriene, ikke bare det ene, være oppfylt.

«Men så vidt jeg har brakt på det rene, er ikke denne tolkningsendringen blitt meddelt stortingsrepresentantene eller medført endring av selve regelverket og endring av daværende rapporteringsskjema om pendlerbolig til Stortinget», skriver Hansen i redegjørelsen.

Hun skriver også at hun ikke etablerte seg fast i Ski 2014, selv om hun da kjøpte seg inn i huset til ektemannen.

«Jeg og min ektemann fortsatte å ha husholdning og bo forskjellige steder som vi også gjorde da vi ble ordentlig etablert som kjærester», skriver Hansen.

Etterforsker bedrageri

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim utstedte torsdag kveld en etterforskningsordre på bakgrunn av medieoppslagene om feilpraktisering av pendlerregelverket.

– I lys av det framkomne foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold – nemlig bedrageri, skriver Alfheim.