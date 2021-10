Elkjøp snur og gir alle ansatte like lønns- og bonusordninger

Innenriks

– Hos oss har det alltid vært organisasjonsfrihet. Vi har nå funnet en modell som sender et klart signal om at denne står sterkt i Elkjøp og som samtidig sørger for en fortsatt trygg arbeidsplass for alle, sier Stein Riibe, HR-direktør i Elkjøp Nordic, i en pressemelding.

Elkjøp fikk kritikk etter at E24 skrev at ansatte i fagorganiserte varehus ikke får delta i kjedens månedlige bonusordning.

LO sa i september opp en millionavtale med Elkjøp fordi de mente elektronikkgiganten driver med forskjellsbehandling av ansatte. LO ble i et møte mandag orientert om løsningen. Elkjøp beskriver dialogen mellom partene som konstruktiv og god.

– Vi er en stor organisasjon og har alltid jobbet etter prinsippet om å være en lærende og lyttende arbeidsgiver. Det er viktig for oss at det ikke er noen form for tvil når det gjelder organisasjonsfriheten. Vi starter nå arbeidet med å innføre like lønns- og bonusordninger for våre ansatte, sier Riibe.

Ved elleve varehus i Norge har Elkjøp-ansatte valgt å fagorganisere seg med tariffavtaler. Det ga dem ulempetillegg og bedre pensjonsopptjening, men gjorde at de ikke lenger fikk ta del i kjedens månedlige bonusordning. Månedsbonusen var forbeholdt ansatte uten tariffavtale, bekreftet Elkjøp til E24 i august.