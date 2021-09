Fintelling av stemmer fører til personendringer i det nye Stortinget

Innenriks

Den siste opptellingen av stemmer tirsdag kveld førte til endringer i hvordan utjevningsmandatene fordeles blant partiene på Stortinget. Mens tre kvinner lå inne i fordelingen av utjevningsmandater, fører endringene isteden til at tre menn ligger an til å få de tre utjevningsmandatene.

Rokeringen skjer etter at fintellingen av stemmer fører SVs Mona Fagerås (SV) opp til å innta distriktsmandatet i Nordland, som tidligere hadde tilhørt Høyres Marianne Kvensjø. Fagerås lå inne på Nordlands utjevningsmandat, men forlot denne plassen da SV fikk flere stemmer.

Endringen i Nordland fører til at Høyre likevel skal ha et utjevningsmandat, noe partiet da får med Hårek Elvenes i Akershus. Tidligere tirsdag ble det meldt at Høyres forsvarspolitiske talsmann mistet plassen etter to perioder på Stortinget, men tirsdag kveld ser det altså ut til at Elvenes kan se fram mot fire nye år som folkevalgt.

At Høyre får utjevningsmandatet i Akershus fører imidlertid til at Solveig Schytz fra Venstre mister plassen der.

Venstre skal likevel ha et utjevningsmandat, noe som fører til at André Skjelstad fra Nord-Trøndelag kommer inn, men på bekostning av Rødts Hanne Lise Fahsing. Rødt får likevel et annet utjevningsmandat og ettersom det i Nordland ikke er besatt, går det Geir-Asbjørn Jørgensen.

– Jeg skulle gjerne hatt et minutt til å samle meg, men hvis det er riktig, så er det en fantastisk seier for oss i Rødt og oss i Nordland. Jeg må bare si at jeg er totalt målløs, sier Jørgensen til NRK.

Det er opptellingen av forhåndsstemmer som pågikk tirsdag kveld. Valgdirektoratet opplyser til NRK at det er stemmer avgitt i andre kommuner som hadde frist til klokka 17 tirsdag.

