Slik gjennomføres valget

Innenriks

Siden 10. august har det vært mulig å forhåndsstemme ved årets stortingsvalg. Nå på valgdagen er det imidlertid kun mulig å stemme i den kommunen man er registrert i.

Mandag står nær 2.000 valglokaler rundt om i landet klare til å ta imot stemmesedler fra dem som ennå ikke har stemt.

Åpningstidene varierer fra sted til sted, men alle valglokalene må stenge senest klokken 21. Når valglokalene stenger, kan man åpne alle urnene og starte tellingen av de stemmesedlene som har kommet inn i løpet av valgdagen.

Det er strenge og nøye planlagte rutiner som ligger til grunn, når opptellingen starter.

Alle stemmesedlene skal telles tre ganger, hvorav den første opptellingen blir gjort for hånd av valgmedarbeidere. De to neste opptellingene kan gjøres ved hjelp av en maskin som skanner og leser alle stemmesedlene.

«Korona-valget»

Pandemien har satt sitt preg også på valggjennomføringen. Forhåndsstemmingen har i år spilt en større rolle enn den vanligvis gjør ved et valg, og det er denne gangen satt rekord i antall forhåndstemmer.

Før valgdagen mandag har godt over 1,6 millioner nordmenn sluppet sin stemme ned i en valgurne. Det er mer enn 42 prosent av alle som har stemmerett i Norge. Ved forrige stortingsvalg var valgdeltakelsen på 78,2 prosent, hvorav 36 prosent forhåndsstemte.

Årets rekordoppslutning kan føre til at mandagens valgkveld blir noe kortere enn vanlig.

Klokken 21 mandag kveld kommer Valgdirektoratets prognose, som er basert på forhåndsstemmene.

Nye regler gjør at opptellingen av forhåndsstemmene kunne settes i gang allerede søndag, og de første prognosetallene vil være basert på forhåndsstemmene. Dermed vil prognosen være mer presis i år enn tidligere.

Ny regjering?

Litt før midnatt skrus prognosene av og erstattes med de faktisk innrapporterte valgresultatene, som stadig vil være mer presise utover valgnatten.

Om de rødgrønne vinner valget, vil det settes i gang en forhandlingsprosess om hvilke partier en ny regjering skal bestå av. I mellomtiden vil dagens regjering fortsette inntil en ny regjering er på plass.

Dersom de borgerlige skulle greie å snu valgvinden og ta hjem valgseieren en tredje gang, fortsetter etter alle solemerker dagens Høyre/Venstre/KrF-regjering. Valgmålinger har imidlertid i lang tid tydet på at det ligger an til et regjeringsskifte.

– Vi har særlig sett en mobilisering av de yngre velgerne. Det blir spennende å se hvordan dette slår ut, sa valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo til NTB i helgen.

(©NTB)