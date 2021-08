Professor: – Risikoen for smitte blant barn og unge er kraftig underkommunisert

Innenriks

Lege og professor i barnemedisin, Ola Didrik Saugstad, sier til TV 2 at han mener FHI under hele pandemien har underkommunisert risikoen for smitte blant barn og unge.

– Det er riktig at det er sjelden at barn og unge sjelden får alvorlige symptom av covid-19. Men når rundt en av 1.000 barn får alvorlige ettersykdommer etter å ha blitt smittet, så er det ganske betydelig i barnesykdomsperspektiv, sier Saugstad.

– Det er all grunn til å ta dette alvorlig. Jeg mener at allerede de første rapportene vi fikk fra Kina, for over ett år siden, viste at viruset kan være alvorlig også for barn, sier professoren.

I FHIs siste ukerapport kommer det fram at barn i alderen 0 til 17 år sto for seks prosent av alle nye innleggelser de siste fire ukene. FHI jobber nå med en vurdering om man også skal vaksinere barn mellom 12 og 16 år.

– Anbefalingen vår vil bli sendt regjeringen om ganske kort tid, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

Bukholm sier at FHIs anbefaling vil si noe om vurderingen av hvilken nytte barna vil ha av vaksinen, opp mot risikoen for et alvorlig sykdomsforløp ved smitte.