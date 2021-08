Konkurransetilsynet vurderer fortsatt å stanse DNBs kjøp av Sbanken

Innenriks

Det opplyser Konkurransetilsynet i en pressemelding torsdag.

Tilsynet har vurdert oppkjøpet siden april i år. Den 24. juni ble de to selskapene første gang varslet om at det kunne bli aktuelt å stanse oppkjøpet.

– Konkurransetilsynet er fremdeles bekymret for at DNBs kjøp av Sbanken vil kunne føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond, begrunner avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet på nytt torsdag.

Nese sier at DNB allerede er den største tilbyderen i det voksende fondsmarkedet og tilsynet frykter at bankens posisjon med oppkjøpet vil bli ytterligere forsterket.

Frist til september

15. april ble det kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. I juni ble det kjent at DNB hadde sikret seg 90,9 prosent av aksjene i banken til 108,85 kroner per aksje og dermed var i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.

I en børsmelding torsdag skriver DNB at den opplever at det er sterk konkurranse i markedet fra en rekke etablerte aktører og nye utfordrere.

– Tilbyder (DNB) vil nå bruke tid på å sette seg inn i varselet og Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger av hvordan oppkjøpet kan påvirke konkurransen, skriver banken til sine aksjonærer og understreker at varselet om å stoppe oppkjøpet er tilsynets foreløpige vurderinger og ikke et endelig vedtak.

I en epost til NTB sier Vibeke Hansen Lewin i DNB at de har frist til 16. september til å komme med svar på varselet.

– Vi har hele tiden forholdt oss til at en avklaring vil komme i løpet av høsten, og endelig frist for saken er 7. oktober, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB.

Mulige løsninger

Da den første vurderingen om å avslå sammenslåingen kom fra Konkurransetilsynet i slutten av juni, pekte flere eksperter på mulige måter for DNB å løse hindringene på.

Professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole sa til E24 at DNB kunne vurdere å selge noen av fondene til Sbanken til en annen aktør. Også førsteamanuensis Øyvind Aas ved Høyskolen Kristiania mente at DNB ved å skille ut fondsforvaltningen til Sbanken kunne sørge for at oppkjøpet burde gå gjennom.

– Jeg vil tro at partene synes det er et lite offer for å kunne få fusjonen gjennom, uttalte Foros.

NTB