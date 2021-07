Mange besøkte åpne kirker etter at to søstre omkom etter lynnedslag i Hareid

Innenriks

Det var søstrene Benedicte og Victoria Myrset på 18 og 12 år fra Oslo som omkom etter et lynnedslag søndag ettermiddag. Jentene var på ferie i kommunen.

Mandag åpnet Ris kirke i Oslo dørene for personer som ønsket å snakke og tenne et lys. Flere ungdommer og voksne møtte opp, og mange var sterkt berørt.

– Av og til kan det være godt å være sammen og være litt stille. Ikke bruke så mange ord på ting vi ikke forstår og ting vi ikke skjønner. Andre ganger kan det være fint å prate litt. Derfor er det også mulighet for å kunne samtale med oss som er her i kveld, sier sogneprest Jan Erik Heffermehl i Ris menighet til TV 2.

– En kaossituasjon

Også kirken i Hareid kommune holdt dørene åpne etter tragedien.

– Her kan man tenne lys eller sitte med sitt eget uten å måtte sette ord på det som har skjedd, sier sogneprest Lars Hartig-Tangedal til NRK.

– Men ordene har alltid vært viktig for å sortere i kaos når det oppstår, og dette er en kaossituasjon for veldig manges dype følelser, sier han.

Innlagt på Haukeland

Det var i 17-tiden søndag at lynet slo ned i turfølget på tre ved toppen av fjellet Melshornet i Hareid like utenfor Ålesund. De to søstrene på 12 og 18 år var døde da redningsmannskapene fant dem.

Det var tre søstre i turfølget som ble truffet av lynet. Den tredje er hardt skadd og var mandag innlagt på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Oslo-ordfører: Stor tragedie

Benedicte Myrset gikk på Ullern videregående skole i Oslo. Rektor Torill Røeggen sier til Avisa Oslo at skolen nå forsøker å få åpnet for elever som vil snakke med noen, og at det vil avholdes en minnestund etter ferien.

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) sier til VG at dette er en stor tragedie som rammer en familie hardt.

– Det er noe jeg tror vi alle føler oss berørt av, sier hun og legger til at Oslo kommune vil stå klare for å hjelpe familien.

Fjellet Melshornet har en høyde over havet på 668 meter og er et populært turmål. Det var skiftende vær i Møre og Romsdal søndag, og flere redningsaksjoner ble satt i gang grunnet lyn og torden.

(©NTB)