Fylkesordførere ber Melby avlyse muntlig eksamen

Innenriks

Fylkesordførerne møter Melby tirsdag ettermiddag.

Kun én fylkesordfører har ikke skrevet under på et brev som er sendt til Melby, men Høyres fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, bekrefter overfor VG at han heller ikke ønsker at muntlig eksamen gjennomføres.

Alle opplæringssjefene i fylker landet over er enige om at eksamen må avlyses ettersom det blir for krevende å gjennomføre, opplyser Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Man risikerer at svært mange elever som for eksempel må i ventekarantene, må ta eksamen på nytt. Det mest rettferdige og forutsigbare for elevene som bor spredt i alle landets kommuner, ville vært om beslutningen ble tatt samlet for landet, mener fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag.

Skifter i tiltaksnivå, kombinasjonen av digital og fysisk undervisning og oppfølging på avstand, har tæret på mange, sier han.

Mandag sa Melby at muntlig eksamen kun kan avlyses hvis det er uforsvarlig smittevernmessig å gjennomføre. Manglende undervisning er ikke nok.

Flere kommuner har vurdert å avlyse muntlig eksamen, deriblant Oslo. Men kommunene står ikke selv fritt til å avlyse eksamen.

– Det er bare hvis smittevernhensyn tilsier at eksamen kan avlyses, at det kan gjøres. Man kan ikke bruke opplæringssituasjonen gjennom året som grunn til å avlyse eksamen, sa Melby mandag.

(©NTB)