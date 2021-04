Advokat Tor Kjærvik drept – kolleger i sorg

Innenriks

I samråde med de etterlatte bekreftet politiet tirsdag formiddag at det var den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70) som ble skutt og drept på Røa sent mandag kveld.

Det var like før klokken 21 mandag kveld at skytingen fant sted på en privatadresse på Røa. En mann i 30-årene ble raskt pågrepet, siktet for drap.

– Siktede og avdøde har en nær relasjon. Dette er en vanskelig sak for de pårørende, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt om drapet tirsdag formiddag.

Den siktede mannen skal ifølge forsvarer John Christian Elden ha meldt seg selv for politiet.

– Jeg er kontaktet av siktede for bistand og er oppnevnt som forsvarer. Han meldte seg selv til politiet, og vi tar det rolig og planlegger avhør i løpet av dagen om det lar seg gjennomføre, sier Elden til NTB.

Den profilerte forsvarsadvokaten er selv opptatt i en rettssak i Agder lagmannsrett. Derfor vil kona, advokat Sol Elden, være den som bistår den siktede i innledningen av etterforskningen.

Kolleger i sorg

Kjærvik har gjennom en årrekke vært forsvarer i flere svært omtalte drapssaker, blant annet Orderud-saken, hvor han var forsvarer for Kristin Kirkemo. Han var fram til 70-årsdagen i slutten av mars fast forsvarer i Oslo tingrett og hadde fremdeles flere rettssaker i kalenderen hvor han skulle bistå klienter.

Mange kolleger ga tirsdag uttrykk for sorg og forferdelse over den respekterte advokatens brå bortgang.

– Forferdelig og uvirkelig trist budskap å motta, opplyser en av Kjærviks kollegaer, advokat Ola Lunde, til NTB.

Advokat Frode Sulland sto i retten med Kjærvik da de forsvarte hver av de tiltalte søstrene under Orderud-saken.

– Som alle andre opplever jeg dette som forferdelig tragisk. Ekstra spesielt er det også fordi jeg bor svært nær der det skjedde, og var ute for å gå en kveldstur omtrent på drapstidspunktet. Det gjør dette spesielt opprørende, sier advokat Frode Sulland til Advokatbladet.

– Jeg er i fullstendig i sjokk. Tor Kjærvik var virkelig en av de beste vi hadde av forsvarere. Han gjorde en imponerende innsats i Orderud-saken og viste seg som en lavmælt og rolig advokat, som oppnådde veldig gode resultater for sine klienter, sier advokat Mette Yvonne Larsen til VG.

Rundspørring i nabolaget

Flere vitner skal ha sett deler av hendelsesforløpet mandag kveld. Teknisk og taktisk etterforskning ble gjennomført på åstedet gjennom hele natten. I tillegg drev politiet rundspørring i nabolaget der skytingen fant sted.

En nabo har fortalt til NTB at hun hørte tre-fire skudd. Politiet vil tirsdag forsøke å avhøre den siktede mannen. Det vil også bli gjennomført ytterligere undersøkelser på åstedet og avhør av vitner som kan ha betydning for saken opplysning.

Det er ikke kjent hva som skal være motivet for drapet og politiet ville tirsdag ikke utdype hva de så langt vet om årsakene til drapet.

– Dette er en veldig vanskelig sak, og det er mange hensyn å ta her. Politiet er redde for å påvirke etterforskningen dersom det gis mer informasjon nå, sa seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt til pressen tirsdag formiddag.

Lang karriere som forsvarer

Kjærvik hadde nylig fylt 70 år og har en lang yrkeskarriere som forsvarer bak seg. Han var fremdeles i jobb som advokat, tilknyttet advokatfellesskapet Advokatene ved tinghuset i Oslo.

Kjærvik var kanskje mest kjent som forsvareren for Kristin Kirkemo under Orderud-saken, men var også forsvarer under Nokas-saken i Stavanger, Landås-saken i Bergen og i straffesaken om innsidehandel mot Rune Brynhildsen. I september 1996 gikk han rett ved siden av en klient som ble skutt og drept i inngangspartiet til Oslo tinghus.

Selv om han fratrådte som fast forsvarer i Oslo tingrett da han fylte 70 år, var Kjærvik fremdeles aktiv og sto oppført som møtende forsvarer i flere berammede straffesaker i Oslo tingrett de neste månedene. Ifølge Oslo tingretts kalender var Kjærvik satt opp som forsvarer i en sak onsdag.

Kjærvik var ferdig utdannet jurist i 1978. Han ble politifullmektig ved Romerike politidistrikt, og senere konstituert politimester i Sør-Varanger. Siden gikk han over i rollen som forsvarer. Tor Kjærvik hadde også idrettsbakgrunn innen håndballen.