Regjeringen vil forlenge intervallet mellom vaksinedose én og to fra tre til seks uker

Innenriks

Dersom FHI beslutter å anbefale å øke intervallet mellom første og andre dose av Pfizer/Biontech- og Moderna-vaksinene fra tre til seks uker, vil flere bli vaksinert med første dose raskere, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– FHI ser også på om intervallet kan forlenges ytterligere. Det vil i så fall øke hastigheten på vaksinering av befolkningen med første dose betraktelig, sier helseminister Bent Høie (H).

FHI peker på at det er stadig økende kunnskap om forlengelse av intervallet mellom dose én og to av denne vaksinen. De vurderer nå betydningen dette har for beskyttelse mot sykdom.