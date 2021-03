Oslo og noen kommuner med mye smitte får flere koronavaksiner

Innenriks

Endringen er i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å ha en beskjeden skjevfordeling.

En slik fordeling innebærer at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 prosent mer enn planlagt. Det er områder som over tid har vært hardt rammet av pandemien.

– Dette gjelder bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse tirsdag.

Hører på FHI

Behovet dekkes ved at de rundt 330 kommunene som har hatt færrest innlagt på sykehus, får en reduksjon i antall vaksinedoser på 3 prosent.

– Det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike beregninger. Jo mindre forskjellene er, jo større usikkerhet. Men samlet sett mener FHI nå at den beste faglige anbefalingen de kan gi, er å innføre en beskjeden skjevfordeling, sier Høie.

Helseministeren fremhever at fordeling av vaksiner er et svært faglig spørsmål. Derfor velger regjeringen å legge stor vekt på FHIs anbefaling.

På grunn av at vaksinedosene som kommer de nærmeste ukene, går til å sette dose to på personer som allerede har fått første dose, vil en geografisk omfordeling først skje fra midten av mars.

Tidligere jevnt fordelt

Norge har hatt en strategi hvor vaksinene er blitt jevnt fordelt i hele Norge basert på antall innbyggere over 65 år i hver kommune.

Hovedprioriteringen har vært å vaksinere den delen av befolkningen med størst risiko for alvorlig sykdom og død. Nå er nær 90 prosent av sykehjemsbeboerne vaksinert, og man er godt i gang med aldersgruppen 75–84 år.

De siste ukene har derimot mange tatt til orde for at kommunene som har vært hardest rammet over tid, bør få flere vaksiner, en såkalt geografisk skjevfordeling.

Debatten har tatt fyr etter at Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) gikk ut i VG og kritiserte Oslo-byrådet for dårlig håndtering av pandemien.

Endring i fordelingsnøkkelen

I tillegg til en beskjeden geografisk skjevfordeling i tiden framover vil vaksinene framover bli fordelt etter antall innbyggere. Det vil gi kommuner med en yngre befolkning flere doser enn med dagens fordeling.

– FHI har allerede mandat til å endre fordelingsnøkkelen, slik at vaksinene kan fordeles etter folketall, og ikke etter alder. Jeg forventer at en slik endring kan skje i løpet av kort tid, sier Høie.

Folkehelseinstituttet vurderer også nå om AstraZeneca-vaksinen kan settes på personer over 65 år. De ser også nærmere på om mRNA-vaksiner som Pfizer/Biontec-vaksinen og Moderna-vaksinen kan tas med et lengre intervall enn henholdsvis tre og fire uker.

