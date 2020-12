Slåssing og bråk en rekke steder i landet

Innenriks

– I løpet av natta har det vært en rekke meldinger på fyll og bråk rundt omkring i hele Finnmark. Overstadige berusede og høy musikk har vært gjennomgangsmelodien. Patruljene har hatt nok å gjøre, melder Finnmark politidistrikt.

I Vadsø sentrum var det slåssing mellom flere ungdommer – anslagsvis seks stykker. To av dem fikk behandling av ambulansepersonell, og ifølge politiet kan det ha blitt brukt en gjenstand til å slå med.

I Tromsø rykket politiet ut til en slåsskamp ved Strandtorget. En person skal ha forlatt stedet med blødende nese, og politiet ber vitner melde seg.

– Ufyselig oppførsel

I samme by ble en 22 år gammel kvinne tatt med til arresten etter å ha «utvist ufyselig oppførsel, vist fingeren til politiet og ikke klart å etterkomme pålegg om å fjerne seg».

På Lyngseidet ble en kvinne på rundt 20 år slått ned utenfor et forsamlingslokale Hun behandles ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Hun har mulig knekt nese og var inn og ut av bevissthet, opplyser operasjonsleder Jørgen Ahlquist til Troms politidistrikt til NTB.

To jevnaldrende kvinner skal ha stått for ugjerningen.

Bortvist fra sentrum

I Porsgrunn ble en mann i 40-årene kjørt til sykehus for kontroll etter et slagsmål i Jernbanegata.

På Torget i Lillehammer klarte politiet å skille partene da de observerte et tilløp til slagsmål. En mann er bortvist fra sentrum til søndag, ifølge Innlandet politidistrikt.

I samme distrikt ble en person utsatt for vold utenfor et utested i Gjøvik. En mann er kjørt til legevakta for kontroll.

– Det skal ha vært to gjerningsmenn. Politiet mener å kjenne identiteten til disse, opplyser operasjonssentralen.

Angrep taxisjåfør

I Grimstad fikk en taxisjåfør et kutt på nesa da vedkommende ble skallet til av en mann – som er anmeldt for kroppskrenkelse og må tilbringe natta i arresten.

I Kristiansand pågrep politiet lørdag en mann som skal ha utøvd vold mot en dørvakt på et utested i Vestre Strandgate. Og i Farsund måtte politiet håndtere opptil flere slagsmål i sentrum, ifølge Agder politidistrikt.

Politiet i Møre og Romsdal hadde også nok å gjøre, med høy musikk under en fest i et naust på Ellingsøy utenfor Ålesund, tilsvarende støy i Ålesund sentrum og slagsmål på et utested i Molde.

Nektet å avslutte festen

I Mo i Rana rykket politiet ut for å avslutte en fest natt til søndag.

– To menn blir innbrakt til arrest, anmeldes for ikke å etterkomme pålegget om å avslutte feste, samt forulemping av offentlig tjenestemann, melder Nordland politidistrikt.

Tidligere på kvelden ga politiet pålegg om å avslutte en fest i samme by. Grunnen var at det var for mange folk samlet.

Tull og tøys – og krakilsk mann

Trøndelag politidistrikt kan melde om en hendelse i Levanger.

– En mann i 20-årene får overnatte i arresten etter tull og tøys på E6 ved Ekne. Han knuste frontruta på egen bil og slo etter en polititjenestemann da politiet kom til stedet, opplyser operasjonssentralen.

I Stavanger fikk politiet natt til søndag melding om en i midten av 20-årene mann som hoppet ut i veien foran biler i Hillevåg. Han gikk også til angrep på én av bilene.

Mannen er krakilsk og ruset – og var overhodet ikke samarbeidsvillig, opplyser Sørvest politidistrikt. Han er satt i arresten.

Bevisstløs kvinne i Tønsberg

I Tønsberg ble en kvinne i 20-årene fraktet bevisstløs til sykehuset etter å ha blitt sparket i hodet av en mann lørdag kveld.

– Vi har pågrepet en gjerningsperson og tatt inn vitner som skal avhøres. Vi vet ikke om det har skjedd inne eller ute ennå, men da vi kom til stedet, var de utenfor et utested, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Den pågrepne mannen er også i 20-årene.

(©NTB)