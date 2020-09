Geir Lippestad blir frontfigur i nytt sentrumsparti

Innenriks

Geir Lippestad, som er advokat og tidligere har vært næringsbyråd i Oslo for Ap, går nå sammen med tidligere fylkestopper i KrF som tapte retningsvalget i partiet i fjor, om å lage partiet Sentrum.

– Men vi er ikke «det røde KrF», vi er mennesker med ulik partibakgrunn, og jeg tror vi skal bli et mye bredere parti enn KrF, sier Lippestad til NRK.

Blant dem som er med på laget, er Kristin Walstad, som inntil nylig var nestleder i Viken KrF, Dag Sele, som har vært fylkesleder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem, og Irene Solli, som har vært andre nestleder i Agder KrF.

Også tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondeviks sønn, John Harald Bondevik, som tidligere har sagt at han har stemt på Miljøpartiet De Grønne, er med på laget.

Det samme er Tom Sverre Tomren, som er prest og har vært fylkespolitiker for MDG i Hordaland.

– Stortinget er målet

Stiftelsesmøtet ble holdt i forrige uke, og målet er å samle de 5.000 underskriftene som trengs, slik at de kan stille til stortingsvalget neste år.

– Stortinget er målet. Kampen mot utenforskap og samfunnsskapte barrierer er vårt DNA, sier Lippestad.

NTB har forsøkt å få kommentar fra Lippestad, men har så langt ikke fått svar.

Ifølge den politiske plattformen som er vedtatt, skal partiet være blokkuavhengig. Plattformen er publisert på nettsiden partietsentrum.no.

Kampen for sårbare grupper og inkludering står sentralt, sammen med et mål om at Norge skal ta imot mennesker på flukt. Samtidig går de inn for at oljeutvinning på norsk sokkel skal avvikles i løpet av 15 år, og de vil støtte EØS.

KrF-topp: Kan ta velgere fra Ap, MDG og SV

Sentralstyremedlem Erik Lunde i KrF sier til NTB at han fikk vite om det nye partiet tirsdag ettermiddag.

– Jeg registrerer at personer fra tre ulike partier har startet et nytt parti med mye av det samme engasjementet som KrF. Jeg skulle likevel ønske meg at de valgte å engasjere seg i det store kristendemokratiske partiet som allerede finnes, sier Lunde.

– Frykter du at det nye partiet kan ta velgere fra KrF slik at kampen mot sperregrensa blir enda vanskeligere?

– Det er vanskelig å spekulere i det. Vi har en plan for å havne solid over sperregrensa ved neste års valg ved å fokusere på våre saker. Jeg tror samtidig at dette kan mobilisere velgere til KrF. Jeg tror mange opplever det som et tap hvis KrF blir svekket i norsk politikk, fordi det er mange spørsmål som det bare er KrF som løfter.

Lunde tror samtidig at det nye partiet også kan hente velgere fra MDG og venstresiden.

– De er tydelige i plattformen sin på at de vil bygge verdigrunnlaget sitt på et sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tankesett. Det svekker sentrumsorienteringen og gjør at de kan ta velgere fra Arbeiderpartiet, SV og MDG, sier Lunde.

Ropstad ber folk melde seg inn i KrF

Etter at nyheten om det nye sentrumspartiet ble kjent tirsdag kveld, publiserte KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad en oppfordring på Facebook om å melde seg inn i KrF.

– KrF er det kristendemokratiske sentrumspartiet som trekker politikken mot sentrum, skriver Ropstad.

Også tidligere KrF-leder og nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide kommenterer det nye partiet, skriver avisa Dagen.

– For to år siden tok jeg til orde for å lede KrF inn i et samarbeid med Ap og Sp. Etter en dyptgripende prosess i partiet gikk det ikke den veien. Jeg gikk av som partileder. To år senere er jeg fortsatt en del av KrF-laget og samferdselsminister. Det betyr at jeg fortsatt har tro på prosjektet, skriver Hareide på Facebook.

– Mitt ønske er at de kreftene som vil jobbe for de kristendemokratiske verdiene, skal stå samlet. Og jeg mener sentrumspartiet KrF er det beste alternativet. Politikken er full av dilemmaer. Men skal vi få til konkrete politiske resultater, må vi dyrke kompromissene og bygge broer. Ikke murer, avslutter den tidligere partilederen.

