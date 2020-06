Retten helt uten tiltro til Eirik Jensen – dømt til 21 års fengsel

Innenriks

Fredag fikk Jensen opplest en knusende dom i Borgarting lagmannsrett. Over flere timer måtte den tidligere høyt betrodde politimannen høre dommerne plukke fra hverandre forklaringene han har gitt i retten og til politiet.

Retten mener det er grunn til å se «fullstendig bort» fra en rekke sentrale punkter i Jensens forklaring og har liten tiltro til hans beskrivelse av forholdet til hasjsmugler og medtiltalte Gjermund Cappelen.

– Man kan se fullstendig bort fra forklaringen hans når han sier han ikke kjente til hasjvirksomheten til Cappelen, og man kan se fullstendig bort fra forklaringen om at kontakten med Cappelen var av rent politifaglig karakter, sa lagdommer Mette D. Trovik under opplesningen av dommen.

Jensen er dømt for å ha hjulpet Cappelen med å innføre flere tonn hasj til Norge og for å ha mottatt over en million kroner for dette.

– Uvirkelig

Dommen i Borgarting lagmannsrett setter et foreløpig punktum i den historiske korrupsjonssaken som har rystet norsk politi. Den kan ankes til Høyesterett, men bare over straffeutmålingen, saksbehandlingen og lovanvendelsen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet nå endelig avgjort.

– Han oppfatter dommen som uvirkelig, for han mener at han ikke er skyldig og fastholder det med styrke, sier Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Retten slår blant annet fast at Jensen mottok verdier for minst 1.418.000 kroner av Gjermund Cappelen. Blant annet fikk han ifølge dommen pusset opp badet for 200.000 kroner uten å betale noe som helst.

Retten finner det også bevist at den tidligere politimannen over tid satte inn over 1,3 millioner kroner i banken, og mener han ikke har noen troverdig forklaring på hvor pengene kommer fra.

Blant bevisene i saken er en rekke kodede meldinger mellom Cappelen og Jensen, som retten mener viser at de to samarbeidet tett om innførsel av hasj.

Pågrepet

Dommen falt i Borgarting lagmannsrett like etter klokka 8.30 fredag morgen – nesten seks og et halvt år etter at Jensen ble pågrepet og siktet i saken.

Jensen framsto tydelig beveget da han fikk vite at han står overfor en 21 år lang fengselsstraff. Han lente seg framover og støttet seg til pulten etter at slutningen ble lest opp.

Allerede i første pause under domsavsigelsen, fikk Jensen føle på kroppen at han ikke lenger er en fri mann.

På vei ut av rettssalen ble han stoppet av tre sivilkledde politimenn fra Spesialenheten og ført inn på et bakrom. Han blir framstilt for fengsling lørdag formiddag.

Forsvarer Elden reagte på pågripelsen.

– Han har kommet frivillig til rettslokalet, og jeg tror ikke allmennheten ville blitt støtt om han hadde fått være fri til dagen i dag er ferdig, sa Elden.

Isfront

Hasjsmugleren Gjermund Cappelen er aktoratets viktigste vitne, og den som har trukket Jensen inn i saken. Han ble selv dømt til 13 års fengsel i saken, men fikk ytterligere strafferabatt for sitt samarbeid med politiet.

I flere av de sentrale spørsmålene i saken valgte retten å tro på Cappelen i stedet for Jensen.

Det har vært en isfront mellom de to tiltalte under hele rettsbehandlingen. Under domsavsigelsen satt de drøyt to meter fra hverandre, men så i liten grad på hverandre.

Saken har allerede vært til behandling i både tingretten og lagmannsretten, men måtte opp til en ny runde i lagmannsretten etter at fagdommerne satte juryens avgjørelse til side under den første ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Den siste runden i lagmannsretten begynte 6. november i fjor.