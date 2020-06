Nytt funn etter polsk kvinne i Ørsta

Innenriks

Ifølge en pressemelding fra Møre og Romsdal politidistrikt er det stor grunn til å tro at det nye funnet kan bety et gjennombrudd i letingen etter den omkomne Maja Justyna Herner (25) fra Polen.

Det var torsdag kveld at politiet fikk vite om funnet etter at en mann på tur i området kom over levningene i nærheten av det første funnet som ble gjort 5. juni

– Funnstedet ligger mellom 750 og 800 meter over havet og er i samme område som man har foretatt undersøkelser. Snøsmeltingen har medført at mer av terrenget nå er avdekket, sier politiinspektør Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet fortsetter fredag med nærmere undersøkelser, og vil fly personell inn med helikopter.

– Som det er med alle slike funn vil det også bli gjort en ny DNA-analyse av dette funnet for å kunne være sikker på identiteten og sammenligne dette med analysen som viste at det var levninger etter Herner som ble funnet tidligere denne måneden.

Både de pårørende og den polske ambassaden har fått beskjed om det nye funnet.

Herner ble meldt savnet onsdag 21. november 2018.

