Skattekontoret i Molde åpner igjen

Foreløpig vil det bare være mulig å bestille time for utenlandske statsborgere som skal søke om skattekort for første gang, for norske og utenlandske statsborgere som skal melde innflytting til Norge, eller de som må møte personlig for å bekrefte farskap, opplyser Skatteetaten.

– Vi åpnet først opp 18 kontorer. Dette har gått bra, og jeg er glad for at nesten alle kontorer som tilbyr tjenester som krever fysisk oppmøte, nå er åpne for publikum, sier divisjonsdirektør for brukerdialog Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Ved disse skattekontorene kan man nå bestille time for fysisk oppmøte: Alta, Bergen, Bodø, Egersund, Førde, Gjøvik, Grimstad, Grålum, Hamar, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Kirkenes, Kristiansand, Kristiansund, Leikanger, Leira i Valdres, Leknes, Lillestrøm, Lyngdal, Molde, Namsos, Narvik, Nordfjordeid, Norheimsund, Oslo, Otta, Rana (Mo i Rana), Sandnessjøen, Sandvika, Skien, Sortland, Stavanger, Steinkjer, Svalbard, Tromsø, Trondheim, Tynset, Tønsberg, Ulstein, Vadsø, Ålesund.

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kirkenes er også åpne. Skattekontoret i Drammen åpner 8. juni.