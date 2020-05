Laagendalsposten og Tidens Krav kutter i antall utgivelser

Innenriks

– Det blir like mye innhold som tidligere, og fredagsavisa gjør vi til den nye, fyldige helgeavisa, sier ansvarlig redaktør Jørn Steinmoen i Laagendalsposten en pressemelding.

Det er tirsdags- og lørdagsavisa som forsvinner i Laagendalsposten, som dermed får fire utgivelser i uka, Redaktøren sier laagendalsposten.no er den viktigste kanalen, og at det får betydning for prioriteringene som gjøres.

Koronakrisen fremskyndet det

Koronakrisen har vært en medvirkende faktor til reduseringen.

– Vi har dessverre mistet en betydelig andel av våre annonseinntekter de siste to månedene, og de er viktige for å finansiere journalistikken. En nedgang i antall utgivelser var på trappene for oss, men koronakrisen gjør at det er viktig å ta grep nå for å videreutvikle Laagendalsposten, sier Steinmoen.

I pressemeldingen opplyses det om at tillitsvalgte og ansatte har vært involvert i prosessen. Endringen skjer 9. juni.

Tidens Krav kutter mandagsavisa

Avisa Tidens Krav i Kristiansund, som også er Amedia-eid, går ned i antall utgivelser fra seks til fem. Avisa kutter ut mandagsavisa fra og med 8. juni, opplyser ansvarlig redaktør og daglig leder Ole Knut Alnæs til sin egen avis.

– Vi har valgt bort mandag fordi vi ønsker å prioritere digitalt fokus i helgene. Det betyr bedre og mer oppdatert innhold for leserne og tid for oss til å utvikle flere andre sider ved avisa, sier Alnæs, som presiserer at de som ikke vil eller kan være digitale, fortsatt vil få med seg de viktigste nyhetene og reportasjestoffet de er vant til fra papiravisa.

