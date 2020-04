MDG vil ha koronaskatt på høye inntekter

Innenriks

Miljøpartiet De Grønne vil innføre midlertidig koronaskatt på 5 prosent på inntekter over 700.000 kroner for å unngå at oljefondet tar hele støyten i krisen.

MDGs nasjonale talspersoner Arild Hermstad og Une Bastholm står bak forslaget, som trolig vedtas av landsmøtet i helgen, skriver Klassekampen.

Hermstad vil da fremme skatteforslaget i Stortinget.

Skatten skal motvirke større ulikhet som en følge av koronakrisen og begrense utgiftene som må dekkes inn av oljefondet.

Finansdepartementet har beregnet at tiltakene samlet vil koste 140 milliarder kroner. Totalkostnaden øker til 200 milliarder kroner om man regner inn tapte skatteinntekter, samt merutgifter for å sikre arbeidsledige, permitterte og syke.

MDG har ikke beregnet hvor store inntektene vil bli fra skatteforslaget. De ønsker ikke å øremerke inntektene.

Hermstad mener at koronaskatten skal fungere på samme måte som dagens trinnskatter. Med en inntekt på 800.000 kroner vil man måtte betale 5.000 kroner ekstra i koronaskatt.

De har ikke tatt stilling til hvor lenge man skal betale ekstraskatten.

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå, men poenget er at skatten skal være der fram til økonomien er i rute igjen, sier Hermstad.

Han bekrefter at det da kan være snakk om flere år med ekstra koronaskatt.

