Mot delvis åpning av skoler og barnehager

Innenriks

Regjeringen legger nå opp til å åpne skolene fra 1. til 4. trinn og barnehagene, men ikke rett over påske. En slik åpning vil trolig skje enten mandag 20. eller mest sannsynlig mandag 27. april, etter det NTB forstår.

Det var NRK som først meldte at skolene forblir stengt i dagene rett over påske.

Samtidig siterer Aftenposten fra helseminister Bent Høies (H) talepunkter før tirsdagens pressekonferanse. Dokumentet ble laget mandag kveld og ved en feil sendt til Aftenposten, som ikke har fått bekreftet at utkastet er endelig.

«Fra 20. april gjenåpner vi barnehager. Fra 27. april gjenåpner vi skoler 1.–4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste skoleår», heter det.

Hytteforbud for fall

I all hovedsak kommer regjeringen til å videreføre de strengeste tiltakene som noensinne har vært innført i Norge i fredstid, etter det NTB forstår.

Hovedbegrunnelsen er at tiltakene virker, i og med at hver koronasmittede person nå i gjennomsnitt smitter under én person. Dermed avtar epidemien i omfang.

Samtidig kan det komme signaler fra regjeringen om en oppmyking på enkelte andre områder. Det mye omtalte hytteforbudet kan bli lempet på, men neppe allerede nå, midt i påskeuken, får NTB opplyst.

Ifølge notatet Aftenposten gjengir, oppheves hytteforbudet 20. april.

Regjeringen planlegger samtidig å lette på tiltakene mot bransjer som i praksis har fått yrkesforbud, som frisører og fysioterapeuter, etter det NTB får opplyst.

Gradvis åpning

I notatet Aftenposten omtaler skal det lages en bransjestandard for smittevern, slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer, kan holde åpent fra tidligst 20. april.

I det samme notatet fra mandag kveld fremkommer det at en tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til- en-kontakt, som frisører, hudpleie og massasje. De vil kunne holde åpent fra senest 27. april, men tidligst når bransjestandarden er klar.

Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde fram til 15. juni. Det skal da gjøres en ny vurdering, skriver Aftenposten.

Fasit tirsdag

De helsefaglige rådene har gått i retning av en litt mer omfattende reversering av de restriktive tiltakene enn det regjeringen skal ha landet på før sin pressekonferanse om tiltakene tirsdag, etter det NTB forstår. Én årsak til det er at det anses som politisk vanskelig å lempe på tiltak nå, for så å måtte stramme til igjen senere.

Fremover kommer utviklingen i smittetallet til å være avgjørende for hvilke tiltak som beholdes og hvilke som eventuelt lempes på, får NTB opplyst.

Tirsdag klokken 16 skal regjeringen informere om hvilke koronatiltak regjeringen ønsker å videreføre i dagene og ukene etter påske.

I tillegg til statsminister Erna Solberg (H) vil kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) delta på pressekonferansen, der regjeringen skal informere om den videre håndteringen av koronapandemien.

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, vil også være til stede.