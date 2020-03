Regjeringen lover gyldig vitnemål til elevene

Innenriks

– Jeg forstår veldig godt at mange nå er bekymret for eksamen og vitnemålet, sier justisminister Monica Mæland (H).

Hun sier at smittefaren gjør det vanskelig å avholde eksamener på vanlig vis i store gymsaler og haller, og at eksamen kanskje blir avlyst på de lavere trinnene.

– Men vi skal i hvert fall sørge for at ungdomsskole- og videregåendeelever selvsagt får et gyldig vitnemål, forsikrer hun.

Hun legger til at muntlig eksamen kanskje likevel kan gjennomføres via Skype eller andre digitale kommunikasjonsplattformer.

Denne våren skal om lag 50.000 elever gjøre seg ferdig med 13 års skolegang. Over 27.000 studenter skal fullføre bachelorgrad, mens 11.000 gjør seg ferdig med mastergraden sin.

