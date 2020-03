Stor seertallsøkning for NRK og TV 2

Innenriks

Ifølge Kampanje så nordmenn hele 20 minutter mer på TV enn vanlig hver dag forrige uke. Nettstedet skriver at Dagsrevyen i helgen hadde over en million seere, for første gang siden 2016. Søndagsrevyen var helgens mest sette TV-program med 1.046.000 seere, mens Lørdagsrevyen ble sett av 1.030.000. Det mest sette underholdningsprogrammet i helgen var Nytt på nytt, som hadde 949.000 seere fredag. Det er 168.000 mer enn vanlig.

Også TV 2 har flere seere enn vanlig. 21-nyhetene søndag ble sett av 538.000, noe som er 100.000 flere enn uka før.

