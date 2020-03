En rekke banker kutter renta

Innenriks

Nordea senker rentene på boliglån for samtlige kunder med 0,5 prosentpoeng, mens renta for innskudd senkes med inntil 0,5 prosentpoeng.

– Norges Bank har kunngjort et ekstraordinært rentekutt, og vi er i en ekstraordinær situasjon. Vi har besluttet at vi senker våre renter i lys av dette, sier leder for personmarkedet John Sætre i Nordea Norge.

De nye rentesatsene for eksisterende lån og innskudd gjelder fra 29. april.

Avdragsfrihet og rentekutt

Danske Bank kutter boliglånsrenta med inntil 0,35 prosentpoeng fra 15. april. Banken har også merket en markant økning i søknader om avdragsfrihet på lån, opplyser landsjef Trond F. Mellingsæter i Danske Bank.

De gir nå seks måneders avdragsfrie lån til dem som trenger det, sier han. Banken kutter også endringsgebyret for slike tjenester.

SpareBank 1 SMN setter ned renta på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng.

– I tillegg gjør vi det enklere for dem som har boliglån, å søke om avdragsfrihet, sier konserndirektør Nelly Maske i SpareBank 1 SMN.

Styringsrenta ned

Renteendringen trer i kraft 23. mars for nye kunder og 30. april for eksisterende kunder.

DNB besluttet fredag å senke boliglånsrenta med inntil 0,35 prosent og å gjøre det lettere for kunder å få avdragsfrie lån.

Bankenes rentekutt kommer etter at Norges Bank fredag kuttet styringsrenta med 0,5 prosentpoeng.

