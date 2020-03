Venstres valgkomité foreslår Grande, Rotevatn og Raja som ledertrio

Innenriks

Det ble kjent på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Dette har vært en tøff prosess, sier komitéleder Per A. Thorbjørnsen.

Innstillingen er enstemmig, og komiteen ønsker at Trine Skei Grande fortsetter.

– Trine har ledet partiet vårt over sperregrensen ved to valg, som den eneste partilederen vår i moderne historie. Vi er helt trygge på at Trine er den rette personen også i årene som kommer, sier Thorbjørnsen.

Han trekker fram at begge de foreslåtte nestlederne har «pekt på Trine som den naturlige lederen».

Innstillingen betyr at dagens nestledere, Ola Elvestuen og Terje Breivik, vrakes. Thorbjørnsen understreker at de to har utgjort en solid nestlederduo, men at tiden var inne for å tenke fornyelse.

Elvestuen foreslås til en direkteplass til landsstyret i partiet.