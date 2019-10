Ras stenger veg – hus evakuert

Innenriks

(Smp:)– Dette var «ei Guds lykke». Det kunne gått skikkeleg gale, seier operasjonsleiar Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet fekk natt til onsdag melding om eit ras på vegen mellom Magerholm og Valle, i Skodje kommune, og ein patrulje blei send til staden. Dei oppdaga då ein kjempestor stein, like ved eit bustadhus, i tillegg til fleire mindre steinar som sperra vegen.

Fire personar låg og sov i huset, og dei blei vekte av politiet.

– Ein stein på storleik med ein bil landa ein halv meter frå trappa deira, men dei som var i huset hadde ikkje merka noko til raset før politiet kom, fortel Molnes.

Vegen mellom Magerholm og Glomset er stengd etter raset natt til onsdag. Politiet valde å evakuere dei fire som bur i eitt av husa nedanfor raset.

– Det kan bli aktuelt å evakuere fleire hus, skriv politiet på Twitter klokka 02.51.

Onsdag morgon er dette ikkje vurdert som aktuelt, men geolog vil vurdere forholda når det blir dagslys.

Stein på fleire tonn

Like etter klokka 02 natt til onsdag melde politiet at det hadde gått eit lite ras på fylkesveg 656. Det blei raskt konstatert at ingen var skada og at ingen bilar var tekne av raset. I første meldinga går det også fram at tre til fem steinar og eit tre har rast ned på vegbana.

Politiet rykka ut til staden. Dei hadde då fått melding om at det var tre til fem tikilossteinar som sperra vegen.

– Politifolka oppdaga då ein svær stein som hadde losna frå fjellsida. Småsteinane hadde sikkert berre losna frå den store steinen som hadde spotte vidare og landa ein halvmeter frå trappa til bustadhuset, seier Molnes.

Steinen skal vere på fleire tonn.

Vegtrafikksentralen melder at fylkesveg 656 Rabben, på strekninga Magerholm-Valle er mellombels stengd.

Denne saka blei først publisert i Sunnmørsposten.