Prinsesse Ingrid Alexandra får naturreservat av regjeringen

I anledning prinsessens konfirmasjon til helgen har regjeringen besluttet å døpe om Hengsåsen naturreservat. I tillegg får hun et kunstverk malt av den norske kunstneren Tyra Tingleff.

– Jeg vil gratulere prinsesse Ingrid Alexandra med konfirmasjonen. Det å bli konfirmert er en merkedag i unge menneskers liv, og jeg ønsker prinsessen en flott dag og lykke til med fremtiden, sier statsminister Erna Solberg (H).

Regjeringen ønsket at et naturreservat skulle gis et navn knyttet til prinsessen, og valget falt på Hengsåsen. Området ligger i tilknytning til Dronningberget og Kongeskogen på Bygdøy, og det inngår også i Bygdøy kongsgård.

Navneendringen ble behandlet i statsråd fredag.

