To omkom og to ble skadd i boligbrannen i Lier

– De omkomne er ikke identifisert. Vi må først få brakt på det rene hvem de er før vi kan gi noen opplysninger om dem, sier jourhavende jurist, Magnus Rindal Fredriksen, i Sørøst politidistrikt til NTB søndag ettermiddag.

De to som ble skadd bodde i den samme horisontaldelte tomannsboligen som de omkomne. En kvinne ble kjørt til Drammen sykehus med et mulig beinbrudd etter å ha hoppet ut fra et vindu. Kvinnen er fortsatt på sykehus, mens den andre – en mann – ble behandlet på legevakta.

Brannstedet er avsperret og det vil være politivakt der fram til politiet har fått gjennomført sine undersøkelser.

Nødetatene ble varslet om brannen i trehusbebyggelsen på Lierstranda i Buskerud 38 minutter over midnatt natt til søndag.

Ukjent brannårsak

– Søndag ble det gjennomført en del avhør og kriminalteknikerne har vært på stedet. De vil foreta en kriminalteknisk undersøkelse av brannstedet når det er trygt å gå i gang med arbeidet. Per nå har vi ingen formening om brannårsaken. Vi etterforsker bredt og undersøker ulike hypoteser om hva som kan være årsaken til brannen, sier Fredriksen.

Han er ikke kjent med om det har vært branner i dette området tidligere.

– Dette er en alvorlig brann. To hus er totalskadd og to mennesker omkom. Det er en sak som i høyeste grad er prioritert hos politiet, sier jourhavende.

Flyttet tilbake

En del av dem som er bosatt i gaten der det brant, har fått lov til å flytte hjem igjen.

I alt tre hus er berørt av brannen. Ett av dem er revet og det andre er totalskadd. Brannen startet i ett hus og flammene spredde seg derfra til de to andre.

Ardian Fandaj og Maria Sætervik Johansen bodde i første etasje i tomannsboligen som lå rett bak huset som først tok fyr. Brannen spredte seg raskt til huset deres.

– Maria merket det først. Hun kom til meg og sa at det er noe rart lys som er ute. Så jeg gikk til inngangsdøra og åpnet den, og flammene sprengte ut foran meg. Jeg sa til kjæresten min at hun måtte kle på seg og ta med seg det hun kunne, og vente ved vinduet. Så tok jeg guttungen i bilsetet, kjæresten min hoppet ut av vinduet og så ga jeg babyen til henne, forteller Fandaj til NRK.

Før han kom seg ut selv, sørget han for at paret i etasjen over ble varslet og kom seg ut.

Av frykt for spredning, ble beboere evakuert fra ni boliger i nabolaget. I alt 40 personer ble evakuert. Nærliggende fasader, inkludert boliger og biler, ble også skumlagt for å hindre ilden i å spre seg.

– Tragisk hendelse

– Dette er en tragisk hendelse og vi tenker på alle som er berørt. Det viktigste for oss nå er å gi bistand til de som trenger det, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune.

Kommunens kriseledelse ble varslet tidlig natt til søndag og ble samlet på Tollboden i Drammen. I alt 18 mennesker trengte midlertidig bosted og ble innlosjert på hotell i området.

– Med så mange berørte er det mange som vil trenge noen å snakke med. Psykososialt kriseteam ble raskt koblet på, og de vil være til stede i dag og gi bistand videre utover, sier Ringdal.

Kommunen vil også ta seg av praktiske ting, slik som å skaffe bolig til de som trenger det, og bistå de som kan flytte hjem.

