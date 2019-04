Politiet forsøkte å stanse bilist før dødsulykke i Kristiansand

Innenriks

Politiet opplyser til NTB at de fikk melding om ulykken klokken 19.29. I forkant av kollisjonen skal politiet ha forsøkt å stanse bilisten, etter å ha fått inn flere meldinger om uaktsom kjøring av en personbil. Politiet opplyser i en pressemelding at det ble tatt oppstilling to steder i Søgne.

– Politiet ga bilføreren signaler om å stanse, men bilføreren etterkom ikke dette, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt.

– Ulykkesbilen kom kjørende i feil kjørefelt på en strekning med midtdeler og traff et vogntog i fronten, sier politiets innsatsleder Kjell Iveland til Fædrelandsvennen. Føreren av vogntoget slapp fra kollisjonen uten alvorlige fysiske skader.

E 39 var lenge stengt i begge retninger, deretter delvis åpnet fra klokken 22 torsdag, mens klokka 2.50 fredag melder Vegtrafikksentralen at strekningen Kristiansand – Mandal igjen er helt åpen for fri ferdsel.

Avkrefter biljakt

Det ble først meldt at ulykken fant sted etter en biljakt, noe som senere ble avkreftet av politiet.

– Det har ikke vært en jakt i den forstand at det har vært en forfølgelse av bilen i forkant av ulykken, presiserte jourhavende jurist Svein Håland i Agder politidistrikt til VG sent torsdag kveld.

Agder politidistrikt har varslet Spesialenheten for politisaker, som har besluttet å etterforske saken. Lederen for spesialenhetens etterforskningsavdeling i Øst-Norge, Liv Øyen, sier til Fædrelandsvennen at de er i gang med etterforskningen.

– Vi startet med to avhør i kveld og vil foreta flere avhør i morgen. Grunnen til at vi etterforsker er at vi har etterforskningsplikt i saker hvor noen dør eller blir skadd i forbindelse med politiets tjenesteutøvelse, sa Øyen sent torsdag.

Bekrefter biljakt

Litt forvirrende sier Øyen i motsetning til juristen at det har vært en bilforfølgelse.

– Vi fikk melding om at det har vært en forutgående bilforfølgelse. Vi vet ikke hvor langvarig den har vært eller hvordan dette ble gjennomført, men dette blir ett av temaene i den videre etterforskningen.

En kvinne avisa har snakket med sier hun så en bil komme i høy fart østover ved rundkjøringen på Tangvall i Søgne på E 39, omkring et kvarter før ulykken.

– Han kom i en veldig fart. Politiet kom bak med blålys. Like før rundkjøringen sakket politiet farten og slo av blålysene, sier kvinnen.

Nestenulykker

Fædrelandsvennen har snakket med sjokkerte personer som sier de nesten kolliderte med personbilen som til slutt kolliderte med vogntoget.

– Jeg vil tro at vi var bilen som kom rett før lastebilen. Det var som tatt ut av en science fiction-film. Plutselig kom en bil rett mot oss i høy fart, sier en kvinne, som sammen med sin samboer snudde bilen og kjørte tilbake for å se hvordan det hadde gått.

– Sjokket ble enda større da vi så hva som hadde skjedd. Vi har hatt englevakt. Han kunne like godt ha truffet oss, sier hun.

