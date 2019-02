Regjeringen vil fjerne kognitiv test for eldre sjåfører uten tegn til kognitiv svikt

Innenriks

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet foreslo nylig at eldre bør få kjøre bil til de fyller 80 år før de behøver en helseattest fra fastlegen for å få førerkortet fornyet. Foruten helseattesten må mange også gjennomføre en kognitiv test, noe mange har reagert på, skriver VG.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har vurdert rapporten fra de to direktoratene, og blitt enige om at den kognitive testen ikke lenger skal brukes.

– Den kognitive testen skal ikke lenger benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt. Vi har ikke grunnlag for å si at testene er spesielt treffsikre på det den nå blir brukt til, nemlig å vurdere om eldre skal ha førerrett eller ikke, sier Michaelsen til VG.

– Eldre i dag er friskere enn tidligere, og flere eldre har lang erfaring med å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere ved å heve aldersgrensen for få helseattest fra 75 til 80 år, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

– I tillegg til å heve aldersgrensen mener vi at det er tilstrekkelig at helseattesten fornyes hvert tredje år. Dette vil gi en betydelig forenkling for eldre bilførere, i tillegg til å frigjøre kapasitet hos fastlegene, sier Åse Michaelsen.

Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere ulike metoder som på en effektiv måte fanger opp kognitiv svikt som kan påvirke førerferdigheter. Endringene i regelverket som vil gi hevet aldersgrense for helseattest vil mest sannsynlig tre i kraft før sommeren.

